Don Luigi Ciotti e don Pino Demasi | L’alternativa alla cultura mafiosa è possibile

Don Luigi Ciotti e don Pino Demasi affermano che la lotta alle mafie si basa su un impegno culturale, sottolineando l’importanza dell’educazione e della cultura per sensibilizzare le persone. Secondo loro, solo attraverso questi strumenti si può contrastare in modo efficace la diffusione della mentalità mafiosa. Le loro dichiarazioni mettono in evidenza la necessità di un cambiamento culturale come strada per un’alternativa possibile.

Il fondatore di Libera e il referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro testimoni durante convegno organizzato in Università Cattolica «La lotta alle mafie è un impegno culturale. Solo educazione e cultura danno la sveglia alle coscienze». Si è rivolto così don Luigi Ciotti, prete anti-mafia fondatore dell’associazione Libera, alla platea, tra cui tanti studenti, che in Università Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza hanno preso parte al convegno “Fame e sete di giustizia. Contrasto alle mafie e nuove marginalità: chi sono gli invisibili di oggi?”. Un momento di riflessione organizzato dal Collegio Sant’Isidoro e dalla Residenza Universitaria Gasparini come evento preparatorio alla Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il prossimo 21 marzo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In Cattolica la testimonianza di don Luigi Ciotti e don Pino DemasiLunedì 2 marzo l’Auditorium Gian Carlo Mazzocchi dell’Università Cattolica, campus di Piacenza, ospiterà il presidente e fondatore di Libera, don...

Don Luigi Ciotti a Ladispoli contro ogni forma di mafiaLadispoli, 17 gennaio 2026 – Nella giornata di ieri, l’Aula consiliare del Comune di Ladispoli ha ospitato un evento di rilevante importanza...

Contenuti utili per approfondire Don Luigi Ciotti.

Temi più discussi: Ciotti: Votiamo per il referendum sulla giustizia, facciamolo per noi; In Cattolica la testimonianza di don Luigi Ciotti e don Pino Demasi; Scontro sui funerali del killer di Caccia. Il no di don Ciotti: È un sanguinario; TORINO / CANAVESE – I Sindaci del territorio hanno incontrato don Luigi Ciotti (FOTO).

Don Luigi Ciotti e don Pino Demasi: «L’alternativa alla cultura mafiosa è possibile»Il fondatore di Libera e il referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro testimoni durante convegno organizzato in Università Cattolica ... ilpiacenza.it

Don Ciotti ad Alessandria e la lotta alle mafie: Oggi il crimine è normalizzato. L’omertà uccide la speranzaALESSANDRIA - Testimone inscalfibile della lotta alle mafie, martedì Don Luigi Ciotti è intervenuto all'associazione Cultura & Sviluppo di Alessandria ... radiogold.it

Alla cerimonia per il primo anniversario della strage di #Capaci c’era una donna vestita di nero che non smetteva di piangere. “Come mai non dicono mai il nome di mio figlio” disse a don Luigi Ciotti, che le aveva preso la mano. Era la madre di Antonio Monti facebook