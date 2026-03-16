TonyPitony, artista emergente nel panorama musicale italiano, ha raggiunto la ribalta partecipando alla serata duetti di Sanremo insieme a Ditonellapiaga. In passato, ha dichiarato di preferire evitare di tifare per la Juventus, spiegando che quella squadra rappresenta circa il 70% del pubblico nel nostro Paese. La sua carriera si è sviluppata rapidamente, portandolo a salire sui grandi palchi nazionali in meno di un anno.

TonyPitony è un volto nuovo del panorama musicale italiano, che in un anno ha saltato molte tappe fino ad approdare sul palco di Sanremo per la serata duetti con con Ditonellapiaga. Siracusano, classe 1996, di recente TonyPitony ha rilasciato un’intervista al podcast “ Jeantoneria “, durante la quale ha parlato anche di calcio, confessando per quale squadra di calcio tifa. Che squadra tifa TonyPitony. “Sono stato tifoso di calcio fino ad un certo punto, fino ai miei 20 anni circa. Ho tifato Fulham, perché ho vissuto a Londra. Un mio amico mi portò a vedere Fulham-Bristol al Craven Cottage (lo stadio del Fulham, ndr), che è una vera bomboniera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - TonyPitony: “Quando mi chiedono che squadra tifi, rispondo “tutto tranne la Juve” perché abbraccia il 70% del nostro Paese”

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