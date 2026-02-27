In Cattolica la testimonianza di don Luigi Ciotti e don Pino Demasi

Lunedì 2 marzo, nell'Auditorium Gian Carlo Mazzocchi dell'Università Cattolica di Piacenza, si terrà un evento con la partecipazione di don Luigi Ciotti, presidente e fondatore di Libera, e don Pino Demasi, referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro. Entrambi interverranno per condividere le proprie esperienze e riflessioni davanti a studenti e pubblico presente.

Lunedì 2 marzo l'Auditorium Gian Carlo Mazzocchi dell'Università Cattolica, campus di Piacenza, ospiterà il presidente e fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, e don Pino Demasi, referente di Libera per il coordinamento della Piana di Gioia Tauro.L'occasione sarà un convegno, con inizio alle 20.