Domenico Pozzovivo, ciclista italiano di 43 anni, ha raggiunto un accordo con la squadra Solution Tech Nippo Rali e si sta preparando a tornare in gruppo. Dopo un periodo di inattività, il suo ritorno alle competizioni è stato confermato ufficialmente e le prime uscite sono ormai prossime. La notizia è stata comunicata direttamente dalla squadra e non si tratta di indiscrezioni.

Non è un’indiscrezione ne una notizia infondata: Domenico Pozzovivo è pronto al ritorno alle gare. Il corridore lucano, secondo quanto riportato da numerose testate, avrebbe firmato un contratto con il Solution Tech Nippo Rali, formazione professional toscana e sarebbe pronto a rimettere il numero sulla schiena tornando incredibilmente in gruppo a 43 anni. L’ultima gara di Pozzovivo era stato il Giro di Lombardia 2024, al termine del quale salutò definitivamente le competizioni. La notizia di oggi ribalta completamente la scelta del recordman di presenze al Giro d’Italia (18) pronto ad affrontare il secondo capitolo della sua vita ciclistica. La sua carriera, iniziata nel 2005, gli ha regalato ben 13 successi da pro nonostante i numerosi infortuni rimediati ed innumerevoli top 10 nella Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Domenico Pozzovivo torna in gruppo a 43 anni! Accordo trovato con il Solution Tech Nippo Rali

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