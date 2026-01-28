La stagione ciclistica 2026 inizia con una vittoria importante per il Team Solution Tech–Nippo–Rali. Matteo Fabbro, il ciclista trentenne, si è imposto nella tappa del Tour of Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti. È la prima vittoria della squadra in questa annata e segna un buon inizio di stagione.

Montecatini Terme, 28 gennaio 2026 - La prima vittoria della nuova stagione ciclistica 2026 per il Team Solution Tech–Nippo–Rali al Tour of Sharjah, nella parte settentrionale degli Emirati Arabi Uniti, porta la firma del trentenne Matteo Fabbro. Era la tappa più difficile e lo scalatore friulano ha fatto valere le sue doti di grimpeur imponendosi a due compagni di fuga sull’ascesa finale verso Al Suhub, conquistando la prima vittoria da professionista e la prima per il sodalizio legato alla città di Montecatini Terme. La squadra ha controllato la corsa per tutta la tappa, neutralizzando gli attacchi e portando Fabbro in posizione perfetta all’imbocco dell’ultima salita di poco superiore ai 6 chilometri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Solution Tech, la prima vittoria del 2026 è di Fabbro

Argomenti discussi: Team Solution Tech, Fabbro si impone nella tappa regina del Tour of Sharjah; Tour of Sharjah: Matteo Fabbro torna al successo!; TOUR OF SHARJAH: ACUTO DI SALBY NELL’ULTIMA TAPPA, 4° PERSICO. TAARAMÄE SI AGGIUDICA LA GENERALE; Tour of Sharjah 2026, Matteo Fabbro dopo il successo nella tappa regina: Sono entusiasta. Ho anticipato i tempi e sono riuscito a saltare Nespoli.

Team Solution Tech, Fabbro si impone nella tappa regina del Tour of SharjahLo scalatore friulano sale così al quarto posto nella classifica generale. Ottima prestazione anche per Valerio Conti Grande prestazione per Matteo Fabbro nella tappa regina del Tour of Sharjah. Il co ... pistoiasport.com

