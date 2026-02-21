L' Aci Pordenone cresce e si espande | siglato l’accordo strategico con AP Solution

L'Aci Pordenone ha ampliato la sua sede dopo aver siglato un accordo con AP Solution, che ha portato all'apertura di nuovi uffici in viale Dante. La decisione deriva dalla volontà di migliorare i servizi offerti ai clienti e di rafforzare la presenza sul territorio. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti locali e i lavori sono stati completati in poche settimane. La nuova struttura sarà operativa già da questa settimana.

Sabato il taglio del nastro e l'inaugurazione di nuovi locali grazie alla collaborazione con l'agenzia Sara Assicurazioni Si è svolto sabato 21 febbraio in viale Dante l'inaugurazione di nuovi uffici nella sede dell'Aci Pordenone. Un taglio del nastro che è stato poi accompagnato dalla presentazione del progetto realizzato in collaborazione tra l'Automobile Club Pordenone e AP Solution – Agenzia Sara Assicurazioni. Lo scopo è di “ampliare il mercato insieme a chi vorrà giocare questa importante partita”, prosegue Della Mattia. Un obiettivo "possibile grazie all'intesa con il direttore Marco Mirandola, i miei collaboratori, e professionisti come Pac Leniqi e Adelaide Leniqi, che hanno costruito questa società di servizi”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Siglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. PORDENONE, ACI Pordenone inaugura la nuova sede. Taglio del nastro alle ore 11.00 di sabato 21 febbraio. Si terrà sabato 21 febbraio alle ore 11.00 nella sede di Viale Dante 40-42, l’inaugurazione dei nuovi uffici e alla presentazione del progetto realizzat - facebook.com facebook