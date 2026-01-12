Ciclismo l' organico completo della Solution Tech Nippo Rali

Il Team Solution Tech Nippo Rali, squadra ciclistica ProTeam con sede a Montecatini Terme, ha annunciato l’organico completo per la stagione 2026. La formazione, forte di venti atleti, si prepara ad affrontare le competizioni dell’anno, confermando il suo impegno e la sua crescita nel panorama del ciclismo professionistico.

Montecatini Terme, 12 gennaio 2026 – Il Team Solution Tech Nippo Rali la squadra ciclistica catalogata ProTeam e che ha un legame particolare con la città di Montecatini Terme, ha reso noto l’organico completo forte di venti atleti per la stagione agonistica 2026. Il team manager Serge Parsani nelle settimane scorse ha operato alcune interessanti operazioni per rendere la formazione sempre più competitiva e guadagnare posizioni nel raking internazionale (importante è inserirsi tra le prime 30 squadre), oltre all’arrivo di sponsor importanti come l’azienda giapponese Nippo e la Rali. La squadra 2026 comprende anche tre atleti toscani tutti della Provincia di Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ciclismo - I due professionisti confermati nella Solution Nippo. Nencini e Iacchi restano.

