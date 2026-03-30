Oggi si svolge un'udienza importante nel procedimento giudiziario riguardante la morte di un bambino. La difesa di alcuni chirurghi si presenterà davanti al giudice per discutere di un presunto via libera al trapianto. La giornata rappresenta un momento chiave nel procedimento, che coinvolge diverse figure e aspetti legali legati alla vicenda.

L’appuntamento è per oggi per quello che appare un giorno molto importante per gli snodi giudiziari della vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Nello studio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino, comparirà il cardiochirurgo Guido Oppido, autore del trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi il 23 dicembre scorso. Domenico Caliendo, l'avvocato: «Richiesta da 10 milioni per altri tre bimbi morti». Monaldi disposto all'incontro Nei suoi confronti - come per la sua vice, la dottoressa Emma Bergonzoni - i pubblici ministeri ipotizzano i reati di omicidio colposo e falso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, oggi dal gip la difesa dei chirurghi: «Ci fu l?ok al trapianto»

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