Domenico Caliendo l’Ospedale Monaldi | Sospesi dal servizio due dirigenti medici coinvolti nel trapianto

Due dirigenti medici dell’Ospedale Monaldi sono stati sospesi dal servizio dall’Azienda Ospedaliera dei Colli dopo l’acquisizione degli atti dei procedimenti disciplinari. La sospensione riguarda i professionisti coinvolti nel caso del piccolo Domenico, e le decisioni sono state adottate in seguito alla valutazione delle pratiche disciplinari in corso. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi o sui procedimenti.

«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico. Prosegue per gli altri sanitari coinvolti l’iter disciplinare secondo la normativa vigente», lo riporta una nota diffusa dall’ospedale Monaldi in serata dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo. «L’azienda – prosegue la nota – intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge. Coglie l’occasione per ribadire vicinanza e sostegno ai familiari del piccolo Domenico e ringrazia tutto il personale che ancorché profondamente ferito dalla vicenda ha continuato a lavorare con professionalità, dedizione e umanità. 🔗 Leggi su Open.online

Ospedale Monaldi, dopo morte di Domenico: La Procura indaga su altri due trapiantiLa Procura di Napoli indaga ad altri due trapianti all'ospedale Monaldi dopo il decesso del piccolo Domenico Caliendo. quotidianodelsud.it

Leggo. . Si concentra esclusivamente sulla tragedia del piccolo Domenico Caliendo l'attività investigativa della Procura di Napoli. Con una nota ufficiale, gli inquirenti hanno smentito le indiscrezioni diffuse dal Tg1 circa presunte verifiche su altri due trapianti s - facebook.com facebook

Morte di Domenico Caliendo: sette medici indagati a Napoli x.com