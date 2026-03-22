Le autorità indagano sulle ragioni per cui non è stato utilizzato il Berlin Heart nel caso di Domenico Caliendo, un bambino di 2 anni e 4 mesi deceduto il 21 febbraio. Le verifiche dei pubblici ministeri si concentrano sulle possibili alternative all’uso dell’Ecmo, senza ipotesi o deduzioni, ma esclusivamente su fatti e decisioni cliniche. La vicenda coinvolge le procedure adottate in reparto e le scelte terapeutiche fatte prima del decesso.

L’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo – il bimbo di 2 anni e 4 mesi morto il 21 febbraio dopo il trapianto di un cuore danneggiato – si sta progressivamente concentrando sulla fase successiva a quanto avvenuto nella sala operatoria dell’ ospedale Monaldi la mattina del 23 dicembre 2025 quando il cuore prelevato a Bolzano arrivò a Napoli “inglobato in un blocco di ghiaccio”. In attesa del secondo round dell’autopsia – con esami specifici previsti all’ Istituto di Medicina legale di Bari il prossimo 28 aprile – gli inquirenti si sono posti l’obiettivo di verificare se esistessero alternative terapeutiche in grado di modificare l’evoluzione clinica del paziente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Domenico Caliendo, perché non fu usato il Berlin Heart? Le indagini dei pm per verificare alternative all’Ecmo

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