Domenico Caliendo i pm | ora maxi perizia dinanzi al gip; spunta un?altra dottoressa indagata

Sale il numero degli indagati nel corso dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Ne sono in tutto sette e sono medici napoletani. Un passaggio che emerge dalla richiesta di incidente probatorio nel corso dell’inchiesta napoletana. Si punta così ad effettuare l’autopsia con un pool di periti di fronte al giudice. Al momento sale il numero degli indagati che sono interessati dalla richiesta di incidente probatorio. L’avviso è stato infatti notificato a sette indagati: il settimo nome è quello di un’altra dirigente del Monaldi, una dottoressa che ha preso parte al lavoro nel pool di medici al Monaldi culminato nel trapianto di un cuore deteriorato per il piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

