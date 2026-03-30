Djokovic a Zenica per Bosnia-Italia | un rivale in più per la Nazionale nella finale dei playoff

Novak Djokovic sarà presente a Zenica per assistere alla finale playoff tra Bosnia e Italia. L’ex numero uno del tennis ha un legame con l’Italia, ma si prevede che supporterà il suo amico Dzeko durante l’evento. La partita si svolgerà presso lo stadio della città e vedrà le due nazionali contendersi un pass per la fase successiva delle qualificazioni mondiali.