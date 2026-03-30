Djokovic a Zenica per Bosnia-Italia | un rivale in più per la Nazionale nella finale dei playoff
Novak Djokovic sarà presente a Zenica per assistere alla finale playoff tra Bosnia e Italia. L’ex numero uno del tennis ha un legame con l’Italia, ma si prevede che supporterà il suo amico Dzeko durante l’evento. La partita si svolgerà presso lo stadio della città e vedrà le due nazionali contendersi un pass per la fase successiva delle qualificazioni mondiali.
Novak Djokovic sarà uno degli spettatori della finale playoff tra Bosnia e Italia. L'ex numero uno del tennis ha un forte legame con l'Italia ma dovrebbe fare il tifo per l'amico Dzeko. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Bosnia-Italia, balconi su stadio a Zenica in affitto a 500€ per guardare la finale playoff per i mondiali di calcio 2026 - VIDEOIl piccolo stadio, nel cuore della città industriale, a 70 chilometri da Sarajevo, non potrà accogliere 15600 spettatori: una sanzione Fifa, infatti,...
Bosnia-Italia, chi sono i nostri avversari nella finale dei playoff Mondiali 2026: non solo DzekoSarà la Bosnia ad affrontare l'Italia nella finale dei playoff valida per l'accesso ai Mondiali 2026.
Di Lorenzo leader anche in Nazionale, è già a Zenica per Bosnia-ItaliaIl difensore del Napoli e il portiere del Tottenham, assenti dalla lista dei convocati a causa dei rispettivi infortuni, hanno ricevuto l’ok dai...