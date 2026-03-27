Bosnia-Italia chi sono i nostri avversari nella finale dei playoff Mondiali 2026 | non solo Dzeko

La Bosnia affronterà l’Italia nella finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. La sfida si svolgerà tra le due nazionali, con la Bosnia che si è guadagnata il diritto di giocare questa partita decisiva. Tra i giocatori coinvolti nella selezione bosniaca, spicca il nome di un attaccante noto, ma non sono esclusi altri elementi importanti per la squadra.

Sarà la Bosnia ad affrontare l'Italia nella finale dei playoff valida per l'accesso ai Mondiali 2026. I pericoli e le caratteristiche della squadra allenata dal CT Sergej Barbarez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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