Dimessa la prof accoltellata Ricordo le mani tremanti di chi mi soccorreva

La professoressa accoltellata mercoledì scorso da uno studente di 13 anni è stata dimessa dall'ospedale di Bergamo. La docente ha riferito di aver notato le mani tremanti di chi le prestava soccorso. L'episodio si è verificato durante l'orario scolastico e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La scuola ha confermato che la situazione è sotto controllo.