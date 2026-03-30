Dimessa la prof accoltellata Ricordo le mani tremanti di chi mi soccorreva
La professoressa accoltellata mercoledì scorso da uno studente di 13 anni è stata dimessa dall'ospedale di Bergamo. La docente ha riferito di aver notato le mani tremanti di chi le prestava soccorso. L'episodio si è verificato durante l'orario scolastico e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La scuola ha confermato che la situazione è sotto controllo.
È stata dimessa dall’ospedale di Bergamo la professoressa accoltellata mercoledì scorso da uno studente di 13 anni. Chiara Mocchi ha scritto il ricordo di quei momenti terribili in una lettera affidata al suo legale: “Una potentissima emorragia, quasi un litro e mezzo di sangue perso in poco tempo. Un fendente arrivato a mezzo millimetro dall’aorta. Un foulard premuto sul collo, le mani tremanti di chi mi soccorreva, e quel torpore che avanzava rapido mentre la luce intorno a me diventava ombra, e l’ombra diventava addio”. Servizio di Leonardo Possati RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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