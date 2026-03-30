Uno studente di Trescore Balneario è intervenuto in modo decisivo durante un episodio in cui una docente è stata accoltellata, riuscendo a salvarla. La donna è stata dimessa dall’ospedale dopo aver ricevuto le cure del caso. Il ragazzo è stato premiato dal ministro dell’Istruzione, che ha riconosciuto il suo gesto. La vicenda è diventata oggetto di attenzione a livello locale e nazionale.

Trescore Balneario – Il caso di Trescore Balneario consegna alla cronache anche una figura positiva e salvifica. È quella di un altro giovane, coetaneo dell’aggressore, grazie a cui ora possiamo parlare di tragedia solo sfiorata. A rendergli onore è stata la vittima, la professoressa Chiara Mocchi, accoltellata al collo e all’addome da uno studente 13enne all’interno della scuola media Leonardo Da Vinci. Trescore Balneario, gli studenti dopo l'aggressione all'insegnante La lettera dell’insegnante e la volontà del ministro . In una lettera dall'ospedale l’insegnante di francese ha infatti spiegato di essersi salvata grazie a un altro allievo della stessa età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trescore, chi è lo studente eroe che ha salvato la prof accoltellata. Lei dimessa dall’ospedale, lui premiato dal ministro Valditara

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