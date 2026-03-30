Prof accoltellata Chiara Mocchi dimessa dall' ospedale di Bergamo | come sta e quali sono i suoi piani adesso

Una docente coinvolta in un episodio di accoltellamento a Trescore è stata dimessa dall'ospedale di Bergamo. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, è tornata a casa e ha riferito di voler riprendere le attività quotidiane. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le circostanze dell'aggressione. La docente ha ringraziato chi le ha prestato assistenza durante il ricovero.

A pochi giorni dal drammatico mercoledì 25 marzo, Chiara Mocchi, la professoressa di francese di 57 anni accoltellata da uno studente di 13 a Trescore Balneario, ha lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le dimissioni, avvenute nella mattinata di lunedì 30 marzo, segnano il primo passo di una convalescenza che si preannuncia lunga ma guidata da una volontà ferrea di tornare il prima possibile in classe. Prof accoltellata Chiara Mocchi dimessa dall'ospedale Cosa ha deciso il ministro Valditara Come sta la prof e quali sono i suoi piani adesso Prof accoltellata Chiara Mocchi dimessa dall’ospedale “Voleva assolutamente tornare a casa per la Settimana Santa”, ha spiegato il suo legale, l’avvocato Angelo Lino Murtas, confermando che la docente è ora assistita dal fratello. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Prof accoltellata, Chiara Mocchi dimessa dall'ospedale di Bergamo: come sta e quali sono i suoi piani adesso Articoli correlati Leggi anche: Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario, prof scrive una lettera dall'ospedale: "Non provo rabbia" Chiara Mocchi, chi è la prof accoltellata da uno studente 13enneC’è un silenzio che fa più rumore di qualunque sirena: quello che resta nei corridoi di una scuola quando succede qualcosa che nessuno riesce a...