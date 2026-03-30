Chiara Mocchi torna a casa dimessa la prof accoltellata dal 13enne a Trescore Vuole rientrare il prima possibile a scuola

La professoressa di francese, ferita mercoledì scorso da uno studente di 13 anni a Trescore Balneario, è stata dimessa questa mattina dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Chiara Mocchi, ancora sotto osservazione, desidera tornare presto a scuola. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che segue con preoccupazione gli sviluppi delle indagini.

È stata dimessa questa mattina dall’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata mercoledì scorso da uno studente di 13 anni a Trescore Balneario. A dare la notizia è il legale della docente, Angelo Lino Murtas. «Voleva assolutamente tornare a casa per la Settimana Santa. È stata dimessa qualche ora fa e ora è a casa dal fratello », racconta all’Adnkronos. Per la guarigione della 57enne «ci vuole ancora tempo. Il taglio nel collo è molto profondo e speriamo non rimangano lesioni permanenti». L’avvocato aggiunge che l’umore della prof «è sempre forte: ha un bel carattere e vuole tornare il prima possibile a scuola, per accompagnare i ragazzi di terza all’esame. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti e approfondimenti su Chiara Mocchi

È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo).

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