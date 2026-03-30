Difesa e tecnologie emergenti le nuove direttrici della sicurezza nazionale

Il panorama internazionale attuale è caratterizzato da un rapido progresso tecnologico che richiede un aggiornamento delle strategie di sicurezza nazionale. Le tecnologie emergenti stanno influenzando le modalità di protezione degli interessi degli Stati e le nuove sfide da affrontare. La rapida evoluzione dei sistemi digitali e delle innovazioni tecnologiche ha portato a un cambiamento nelle priorità e nelle risposte delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Il panorama internazionale contemporaneo, segnato da una rapidissima evoluzione tecnologica, impone una revisione profonda delle strategie di tutela degli interessi nazionali. In questo scenario, la conferenza tecnica promossa dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) in collaborazione con il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) delinea i contorni di un'alleanza strategica tra istituzioni, ricerca e industria. L'evento, previsto per il 31 marzo 2026 a Roma, si focalizza sulla necessità di costruire un ecosistema resiliente capace di integrare l'innovazione digitale nelle infrastrutture critiche del Paese. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Aggiornamenti e notizie su Difesa e tecnologie emergenti le nuove... Geopolitica e mercati emergenti, le nuove direttrici della cooperazione industriale(Adnkronos) – Roma ha ospitato il seminario strategico volto a consolidare le relazioni economiche tra Italia e Arabia Saudita, in un momento di... Meloni incontra ministri della difesa per coordinare strategia di sicurezza nazionale.Il premier Giorgia Meloni ha riunito i ministri della Difesa per coordinare una strategia di sicurezza nazionale, in vista dell’emergenza in corso... Urso a Washington. Spazio, minerali critici e tecnologie emergenti nella nuova architettura industriale transatlanticaQuella a Washington del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rappresenta molto più di una visita istituzionale. Resilience Reimagined: Emerging Doctrine & Innovation in Emergency Management