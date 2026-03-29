Il ministro delle Imprese e del Made in Italy si trova a Washington per incontri ufficiali dedicati a temi come lo spazio, i minerali critici e le tecnologie emergenti. La visita si inserisce in un quadro di cooperazione tra le due nazioni, con focus su progetti e accordi legati alla nuova architettura industriale transatlantica. È prevista una serie di incontri con rappresentanti del governo e del settore privato.

Quella a Washington del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rappresenta molto più di una visita istituzionale. La missione che inizia domani segna un passaggio operativo dentro una strategia più ampia: collocare l’Italia nel cuore delle nuove filiere industriali e tecnologiche dell’Occidente. Non è solo l’agenda – spazio, materie prime critiche e tecnologie emergenti – a indicarlo. È il contesto in cui la missione si inserisce: una fase in cui la competizione globale si gioca sempre meno sui prodotti finali e sempre più sulle infrastrutture che rendono possibile l’innovazione. In questo quadro, Washington non è semplicemente una tappa diplomatica, ma il centro decisionale di un ecosistema industriale e tecnologico con cui Roma intende rafforzare un’integrazione selettiva e strategica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Urso a Washington. Spazio, minerali critici e tecnologie emergenti nella nuova architettura industriale transatlantica

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