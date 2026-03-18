Geopolitica e mercati emergenti le nuove direttrici della cooperazione industriale

Roma ha ospitato un seminario strategico dedicato a rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Arabia Saudita, in un momento di cambiamenti significativi negli equilibri geopolitici mondiali. L'incontro ha riunito rappresentanti dei due paesi per discutere di cooperazione industriale e di nuove opportunità di investimento senza entrare nel dettaglio delle cause di questa collaborazione.

(Adnkronos) – Roma ha ospitato il seminario strategico volto a consolidare le relazioni economiche tra Italia e Arabia Saudita, in un momento di profonda trasformazione degli equilibri geopolitici globali. L'incontro, promosso da MS Desk Italy presso l'Ambasciata Saudita, ha delineato le prospettive di sviluppo per il 2026, evidenziando come la competizione internazionale per l'attrazione di capitali e competenze industriali stia spingendo verso modelli di collaborazione più strutturati. Al centro del dibattito, la necessità di offrire agli investitori una chiave di lettura concreta delle riforme economiche in atto nel Regno.... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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