meloni incontra ministri della difesa per coordinare strategia di sicurezza nazionale

Il premier Giorgia Meloni ha riunito i ministri della Difesa per coordinare una strategia di sicurezza nazionale, in vista dell’emergenza in corso nel Mediterraneo e dell’attuale crisi internazionale. L’incontro, avvenuto presso il Palazzo Chigi, ha visto l’adesione del governo alla necessità di armonizzare gli interventi in ambito difensivo con l’obiettivo di garantire la sicurezza del Paese. I vertici hanno discusso l’attuazione di misure comuni, in particolare per quanto riguarda il controllo delle frontiere e la protezione delle infrastrutture critiche. La presenza del ministero della Difesa, tra i primi a rispondere all’invito, indica un allineamento strategico tra il governo e il settore difensivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Strategia di Sicurezza e quella di Difesa sono strumenti fondamentali per la tutela nazionale.

