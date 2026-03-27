Italia attesa in Bosnia dall'inferno di Zenica lo stadio preferito a Sarejevo anche se più piccolo

L’Italia è in partenza per la Bosnia, dove affronterà una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. La sfida si svolgerà in uno stadio di Sarejevo, noto come uno dei luoghi preferiti della squadra di casa, anche se più piccolo rispetto ad altri impianti. L’ambiente promette di essere caldo e difficile, considerando il supporto dei tifosi locali.

L'Italia dovrà giocarsi i Mondiali in casa della Bosnia in uno stadio caldissimo che rappresenta una sorta di fortino per la Nazionale di Dzeko e compagni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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