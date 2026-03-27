A Zenica si trova uno stadio della Bosnia che provoca timori tra gli italiani. Le voci e le immagini diffuse riguardano episodi di tensione e paura legati a questo luogo, che viene descritto come particolarmente inquietante. Le reazioni delle persone coinvolte indicano un livello di preoccupazione crescente, anche in relazione a eventi che si sono verificati nelle ultime settimane.

Spauracchio, bau?bau, boogeyman, uomo nero e il napoletanissimo mammone: tutti insieme non riuscirebbero a suscitare lo stesso terrore che Zenica sta suscitando negli italiani. Zenica, o meglio lo stadio Bilino Polje, sarà il teatro — auspicabilmente dei sogni — in cui si giocherà Bosnia?Italia, finale valida per l’accesso ai Mondiali. Tra noi e la competizione iridata c’è solo un complesso di 15.000 posti con una mini copertura rossa che è un pugno nell’occhio. Minimal, senza troppe pretese, è uno stadio che profuma di quella vecchia e nostalgica provincia tanto cara agli italiani. Solo che, ecco, da ieri assomiglia più che altro a un’arena di gladiatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Zenica c’è lo stadio della Bosnia che terrorizza chi ha già paura

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