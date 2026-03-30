La Nazionale si è concentrata nello stadio di Zenica prima della partita contro la Bosnia, osservando un momento di silenzio durante il walk around. La sfida si svolgerà martedì sera allo Stadion Bilino Polje di Zenica, concludendo i playoff decisivi per la qualificazione al Mondiale. La squadra si sta preparando con attenzione in vista di questa partita importante.

La Nazionale si prepara alla Bosnia concentrandosi in religioso silenzio durante il walk around allo Stadion Bilino Polje di Zenica, dove martedì sera sfiderà la Bosnia per la decisiva finale playoff per l'accesso al Mondiale. Gli Azzurri di Gattuso hanno voluto prendere confidenza con l'erba del campo, molto chiacchierato nelle ultime ore per via delle sue condizioni e della sua atmosfera asfissiante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bosnia-Italia, il walk around della Nazionale dentro lo stadio di Zenica

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