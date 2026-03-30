Defence 2026 | L’Evoluzione dell’Innovazione nei Settori Strategici

A Roma si tiene “Tech Defence 2026”, un evento che mette insieme istituzioni, enti di ricerca e aziende del settore tecnologico, con l’obiettivo di affrontare temi legati alla sicurezza nazionale. L’iniziativa, organizzata da ANG, l’Associazione Nazionale Giocattoli, e CASD, il centro di studi sulla difesa, si concentra sull’innovazione e lo sviluppo in settori strategici per la difesa del paese.

ANGI e CASD presentano a Roma “Tech Defence 2026”: un’alleanza strategica tra istituzioni, ricerca e industria per la sicurezza nazionale. Roma, 30 marzo 2026 – Si terrà domani, 31 marzo 2026, presso il CASD – Palazzo Salviati di Roma, la conferenza tecnica “Tech . L’evento è promosso dall’ Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) in collaborazione con il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) e con il patrocinio dell’ Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo. Innovazione e Resilienza Strategica In uno scenario internazionale caratterizzato da rapide trasformazioni tecnologiche, l’innovazione applicata alla difesa assumerà un ruolo sempre più centrale nelle strategie nazionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Defence 2026: L’Evoluzione dell’Innovazione nei Settori Strategici” Articoli correlati Ieg punta al 2030 con espansione internazionale e innovazione digitale nei settori espositiviL’Italian Exhibition Group ha ufficialmente presentato il suo nuovo Piano strategico 2025-2030, un ambizioso progetto che punta a ridefinire il ruolo... Tre miliardi di euro per incentivare l’efficienza energetica nei settori industriali dell’ETS2Nel cuore dell’agenda climatica dell’Unione europea si trova un’iniziativa strategica per accelerare la transizione energetica nei settori più... A Montesilvano il Talent Day per la ricerca di giovani da impiegare nei settori della ristorazione e dell'ospitalitàÈ previsto nella mattinata di martedì 17 marzo dalle ore 9:30 alle ore 13, nell’hotel Adriatico di Montesilvano, l’evento denominato Talent Day... Drone Testing in Ukraine: A Better Future #shorts