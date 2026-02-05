Tre miliardi di euro per incentivare l’efficienza energetica nei settori industriali dell’ETS2

L’Unione europea mette in campo tre miliardi di euro per spingere l’efficienza energetica nelle industrie che rientrano nel sistema ETS2. L’obiettivo è rafforzare la lotta ai cambiamenti climatici e preparare il settore industriale alla nuova normativa, che entrerà in vigore nel 2028. Le risorse saranno destinate a progetti e iniziative concrete per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza nei vari comparti.

Nel cuore dell'agenda climatica dell'Unione europea si trova un'iniziativa strategica per accelerare la transizione energetica nei settori più critici: l'ETS2, il nuovo sistema di scambio di quote di emissione, previsto per entrare in vigore nel 2028. Ma per far sì che l'ingresso in vigore del nuovo sistema non colpisca duramente i cittadini, la Commissione europea, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (EIB), ha annunciato un dispositivo di anticipazione dell'ETS2, che mette a disposizione 3 miliardi di euro di finanziamenti per promuovere investimenti nella decarbonizzazione dei settori coinvolti.

