A Montesilvano il Talent Day per la ricerca di giovani da impiegare nei settori della ristorazione e dell' ospitalità

A Montesilvano si tiene il Talent Day il 17 marzo dalle 9:30 alle 13 presso l'hotel Adriatico. L’evento, promosso a livello nazionale da Fipe-Confcommercio ed Ebnt, si rivolge a giovani in cerca di opportunità di lavoro nei settori della ristorazione e dell’ospitalità. La giornata prevede incontri e colloqui dedicati a candidati interessati a inserirsi in queste industrie.

È previsto nella mattinata di martedì 17 marzo dalle ore 9:30 alle ore 13, nell’hotel Adriatico di Montesilvano, l’evento denominato Talent Day promosso a livello nazionale da Fipe-Confcommercio ed Ebnt e veicolato con varie tappe in tutto il territorio nazionale. L’importante iniziativa, organizzata dalla Confcommercio di Pescara, ha lo scopo di facilitare l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro nel settore della ristorazione e dell’ospitalità identificato come Ho.Re.Ca. Il Talent Day, giunto alla sua quinta edizione, si configura come un’opportunità unica per imprese e candidati di incontrarsi. Infatti proprietari di ristoranti, stabilimenti balneari, hotel e campeggi si interfacceranno direttamente con giovani alla ricerca di occupazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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