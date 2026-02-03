Ieg punta al 2030 con espansione internazionale e innovazione digitale nei settori espositivi

L’Italian Exhibition Group annuncia il nuovo Piano strategico 2025-2030. L’azienda punta a crescere all’estero e a investire sull’innovazione digitale nei suoi eventi. Il progetto mira a rafforzare la presenza internazionale e a rinnovare i modi di organizzare fiere e congressi, con obiettivi chiari e ambizioni concrete.

L'Italian Exhibition Group ha ufficialmente presentato il suo nuovo Piano strategico 2025-2030, un ambizioso progetto che punta a ridefinire il ruolo dell'azienda nel panorama internazionale degli eventi fieristici e congressuali. Il consiglio di amministrazione ha approvato il documento che, oltre a fissare obiettivi finanziari precisi, introduce una visione a lungo termine basata su crescita sostenibile, innovazione digitale e espansione globale. L'azienda, quotata all'Euronext Milan e specializzata nell'organizzazione di manifestazioni espositive di alto livello, si è posta l'obiettivo di raggiungere ricavi compresi tra 360 e 365 milioni di euro entro il 2030, con un EBITDA adjusted che dovrebbe oscillare tra 100 e 105 milioni.

