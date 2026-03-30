Decreto 2026 | il paradosso che blocca la Transizione 5.0

Il Decreto Fiscale del 27 marzo 2026 ha inserito una modifica retroattiva alla misura Transizione 5.0, causando un blocco nell’attuazione del programma. La modifica riguarda specifiche disposizioni che interessano le imprese coinvolte nel processo di transizione digitale e sostenibile. La decisione ha portato a un rallentamento delle pratiche già avviate e ha sollevato interrogativi sulle tempistiche di applicazione e sui possibili effetti pratici.