Decreto fiscale ora sui tagli alla transizione 5.0 il governo convoca un tavolo con le imprese Il tentativo dopo la delusione di Confindustria

Il governo ha convocato un tavolo di confronto con le imprese per discutere i tagli previsti sul piano di transizione 5.0 nel decreto fiscale. La riunione si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 11, coinvolgendo i Ministeri delle Imprese, dell’Economia e delle Finanze, e degli Affari europei PNRR e Politiche di coesione. La convocazione segue le reazioni di Confindustria, che ha espresso delusione riguardo alle misure.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per gli Affari europei Pnrr e Politiche di coesione, ha convocato per mercoledì 1 aprile, alle ore 11.00 a Palazzo Piacentini, un tavolo di confronto con le associazioni nazionali d’impresa sul credito d’imposta Transizione 5.0 per l’anno 2025, «dando seguito a quanto deciso dal Consiglio dei ministri nel corso dell’approvazione del Dl fiscale e conseguentemente preannunciato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi di venerdì scorso». Lo comunica il ministero. L’ira di Confindustria. Nel decreto fiscale uscito ieri dal Consiglio dei ministri c’è una drastica riduzione degli incentivi di Transizione 5. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Confindustria contro il Governo per i tagli a Transizione 5.0: Imprese penalizzate, così si mina la fiduciaIl decreto fiscale approvato ieri in cdm “introduce disposizioni molto penalizzanti per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito... Leggi anche: Confindustria contro il decreto fiscale del governo: “Penalizza le imprese, lesa la fiducia”. La risposta di Giorgetti Una selezione di notizie su Decreto fiscale Temi più discussi: Decreto fiscale: dall’iperammortamento ai pacchi, ecco le misure; Consiglio dei ministri vara decreto su dividendi e tassa Ue sui pacchi; 1) Decreto Fiscale: cosa contiene; Confindustria contro il Dl fisco: Cambiare le regole in corsa incrina il rapporto di fiducia. Giorgetti: È arrivato uno choc non previsto, ora dobbiamo capire chi aiutare. Confindustria all’attacco del governo sul decreto fiscale: Lesa fiducia, pesantemente penalizzatiMILANO – Il comunicato del governo post-consiglio dei ministri pareva mettere le mani avanti e in effetti il passaggio del decreto fiscale – quello che rinvia la tassa sui pacchi, approvato venerdì ... repubblica.it Decreto fiscale, tensione su tagli a Transizione 5.0. Confindustria: Lesa la fiduciaLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto fiscale, tensione su tagli a Transizione 5.0. Confindustria: 'Lesa la fiducia' ... tg24.sky.it Decreto fiscale, ora sui tagli alla transizione 5.0 il governo convoca un tavolo con le imprese. Il tentativo, dopo la delusione di Confindustria x.com Nel decreto fiscale taglio agli incentivi e rinvio tassa sui mini-pacchi #Italia - facebook.com facebook