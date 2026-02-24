Il paradosso della transizione ecologica | i green jobs crescono ma frenano i contratti a tempo indeterminato

Il boom dei “green jobs” è stato causato dall’aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili, ma nei settori legati alla transizione ecologica si registra una diminuzione dei contratti a tempo indeterminato. Le aziende investono in nuove tecnologie, mentre i lavoratori preferiscono contratti temporanei, creando un equilibrio instabile. Questa situazione riflette le sfide di un mercato del lavoro che cambia rapidamente, lasciando molte incognite sul futuro occupazionale.

PISA – Le dinamiche occupazionali legate alla transizione ecologica restituiscono un quadro complesso per il sistema Paese. Nel decennio intercorso tra il 2010 e il 2019, l’Italia ha registrato una sensibile espansione dei cosiddetti “green jobs”, una tendenza alla quale, tuttavia, non ha fatto seguito un consolidamento delle garanzie contrattuali. Al contrario, l’incremento delle mansioni a vocazione ambientale risulta inversamente proporzionale all’erogazione di contratti a tempo indeterminato. È quanto emerge da un’indagine congiunta condotta dall’ Università di Pisa (attraverso il ricercatore del Dipartimento di Scienze Politiche Francesco Suppressa) e dall’ Università di Torino (con gli studiosi Silvana Dalmazzone e Roberto Leombruni). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Green Jobs, l’occasione mancata. Boom di contratti attivati in 10 anni ma la stabilità occupazionale latitaIl rapido aumento dei contratti nel settore delle Green Jobs, avvenuto tra il 2010 e il 2019, ha portato a oltre 16.

