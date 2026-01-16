Transizione Gnassi | Decreto senza visione

Andrea Gnassi (foto) boccia senza appello il decreto Transizione 5.0. Intervenendo in Aula sul voto di fiducia, il deputato del Partito Democratico ha definito il provvedimento "forte nel titolo ma debolissimo nei contenuti", accusando il Governo di aver imposto l'ennesima fiducia per evitare un confronto nel merito. Secondo Gnassi, il decreto manca di una visione di politica industriale e di una strategia energetica nazionale: "La transizione è stata ridotta a un elenco disorganico di crediti d'imposta", mentre in tre anni di Governo – ha ricordato – sono aumentati i prezzi dell'energia e le bollette per famiglie e imprese.

