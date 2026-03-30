Decaro | sostegno al Comune di Taranto per il centro storico Presidente della Regione Puglia

Il presidente della Regione Puglia ha visitato il centro storico di Taranto, attraversando i vicoli del quartiere. In una nota, ha espresso il suo sostegno all’amministrazione comunale per interventi di recupero e riqualificazione dell’area, evidenziando la necessità di interventi concreti per migliorare le condizioni del quartiere. La visita si è svolta in un momento di attenzione verso la riqualificazione urbana della zona.