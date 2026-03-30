Decaro | sostegno al Comune di Taranto per il centro storico Presidente della Regione Puglia
Il presidente della Regione Puglia ha visitato il centro storico di Taranto, attraversando i vicoli del quartiere. In una nota, ha espresso il suo sostegno all’amministrazione comunale per interventi di recupero e riqualificazione dell’area, evidenziando la necessità di interventi concreti per migliorare le condizioni del quartiere. La visita si è svolta in un momento di attenzione verso la riqualificazione urbana della zona.
Scrive Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia: Oggi ho camminato tra i vicoli del centro storico di Taranto, un luogo che richiede cura, visione e una profonda rigenerazione. Torno a casa con la certezza che questa città abbia tanta voglia di futuro. La Regione Puglia sosterrà il Comune per favorire l’apertura di nuove attività proprio qui, nel cuore dell’Isola. Saremo al fianco di chi sceglie di scommettere, insieme alla comunità tarantina, su una nuova vita per questa città. L'articolo Decaro: sostegno al Comune di Taranto per il centro storico Presidente della Regione Puglia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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