Antonio Decaro viene proclamato oggi presidente della Regione Puglia Passaggio di consegne

Oggi, Antonio Decaro viene ufficialmente proclamato presidente della Regione Puglia durante una cerimonia presso la Corte d’Appello di Bari. Dopo circa un mese e mezzo dalle elezioni, l’atto segna il passaggio di consegne e l’inizio del suo mandato alla guida della regione. La proclamazione rappresenta un momento importante nel percorso politico e amministrativo di Decaro, che assume ufficialmente le funzioni di presidente.

