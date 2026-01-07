Antonio Decaro viene proclamato oggi presidente della Regione Puglia Passaggio di consegne

Da noinotizie.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, Antonio Decaro viene ufficialmente proclamato presidente della Regione Puglia durante una cerimonia presso la Corte d’Appello di Bari. Dopo circa un mese e mezzo dalle elezioni, l’atto segna il passaggio di consegne e l’inizio del suo mandato alla guida della regione. La proclamazione rappresenta un momento importante nel percorso politico e amministrativo di Decaro, che assume ufficialmente le funzioni di presidente.

Antonio Decaro diventa oggi a tutti gli effetti presidente della Regione Puglia. Dopo un mese e mezzo, 45 giorni, dalle elezioni, alle 15 viene proclamato presidente con la cerimonia in corte d’Appello di Bari. Nella stessa sede, successivamente, il passaggio di consegne fra il presidente uscente, Michele Emiliano, e il suo successore.         L'articolo Antonio Decaro viene proclamato oggi presidente della Regione Puglia Passaggio di consegne proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

antonio decaro viene proclamato oggi presidente della regione puglia passaggio di consegne

© Noinotizie.it - Antonio Decaro viene proclamato oggi presidente della Regione Puglia Passaggio di consegne

Leggi anche: Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia mercoledì pomeriggio Passaggio di consegne

Leggi anche: Decaro presidente della Regione Puglia: definiti data e orario della proclamazione e del passaggio di consegne

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Puglia, Antonio Decaro sarà proclamato Presidente di Regione a gennaio; Antonio Decaro viene proclamato oggi presidente della Regione Puglia; Regione Puglia, attesa (quasi) finita: Decaro sarà proclamato presidente il 7 gennaio. E in giunta ci sarà anche Emiliano; Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione Puglia il 7 gennaio.

antonio decaro viene proclamatoPuglia, Antonio Decaro sarà proclamato Presidente di Regione il 7 gennaio - A determinare il ritardo sarebbero, come accaduto anche in passato, errori ... tg24.sky.it

antonio decaro viene proclamatoDecaro il 7 gennaio sarà proclamato presidente della Regione Puglia - L'ex governatore della Regione Michele Emiliano, probabilmente sarà alla guida dell' assessorato allo sviluppo economico. ilcorrieredelgiorno.it

antonio decaro viene proclamatoDall'insediamento alle emergenze, scatta l'ora di Decaro - La proclamazione del neo governatore a 44 giorni dalla vittoria elettorale, primi provvedimenti su sanità e crisi industriali ... rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.