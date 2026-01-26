Giochi del Mediterraneo | tavolo a Taranto con ministro dello Sport e presidente della Regione Puglia Decaro | non possiamo permetterci di fallire

I Giochi del Mediterraneo rappresentano un'importante opportunità per Taranto e la Puglia. Il presidente della Regione, Antonio Decaro, ha sottolineato l'importanza di un impegno condiviso, evidenziando che il successo dell’evento è essenziale e non può essere compromesso. Con la partecipazione del ministro dello Sport e delle autorità locali, l’obiettivo è garantire la buona riuscita della manifestazione, lavorando in sinergia per valorizzare il territorio e assicurare un risultato positivo.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine dell’incontro operativo con il Comitato dei Giochi del Mediterraneo ha dichiarato: “I Giochi del Mediterraneo sono per Taranto e per la Puglia un’occasione straordinaria che non possiamo permetterci di fallire – spiega il Presidente – Per questo oggi ho voluto essere qui con gli altri assessori e una parte della struttura regionale che seguire i grandi eventi a cominciare dall’appuntamento di Agosto su cui intendiamo lavorare insieme al Commissario e al Governo. Oggi, infatti, è emersa la necessità di cominciare a collaborare su alcuni temi specifici, quindi abbiamo deciso di costituire dei tavoli di lavoro rispetto alle infrastrutture del sistema della viabilità, sul piano sanitario, sulla presenza della protezione civile. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Giochi del Mediterraneo: tavolo a Taranto con ministro dello Sport e presidente della Regione Puglia Decaro: "non possiamo permetterci di fallire" Approfondimenti su regione puglia Sanità, visita di Decaro al presidio di Noci: “l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino” Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è prioritario l'abbattimento delle liste di attesa. Taranto: musica per i pazienti oncologici del "Moscati" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su regione puglia Argomenti discussi: Una regia unitaria per i Giochi, subito un tavolo operativo prima che il tempo scada; Giochi del Mediterraneo, Bonfiglio (Coni): Portare a termine l'impegno nel nome di Davide Tizzano; Antonio Decaro a Taranto per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo; L'eredità dei Giochi del Mediterraneo è già priorità. Giochi del Mediterraneo, il presidente Decaro incontra a Taranto il ministro Abodi e il commissario FerrareseIl presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine dell’incontro operativo con il Comitato dei Giochi del Mediterraneo ha dichiarato: ... leccesette.it Liste d’attesa e Giochi del Mediterraneo, Volpe (Opi Taranto): La nostra provincia necessita di una programmazione seria per i prossimi mesiListe d'attesa e Giochi del Mediterraneo, Volpe (Opi Taranto): Serve una programmazione seria per i prossimi mesi ... nursetimes.org Quintali di #rifiuti industriali abbandonati e bruciati nelle campagne tra #FrancavillaFontana, #Ostuni e #SanMicheleSalentino: il consigliere comunale Nicola Cavallo chiede l’intervento della Regione #Puglia - facebook.com facebook Regione Puglia, il centrosinistra blinda Matarrelli come presidente del Consiglio. A FdI il vice x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.