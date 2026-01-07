Oggi, Antonio Decaro è stato ufficialmente proclamato presidente della Regione Puglia durante una cerimonia presso l’aula magna della Corte d’Appello di Bari. L’evento ha segnato il passaggio di consegne istituzionale, confermando il suo ruolo di rappresentante della regione. Questa nomina rappresenta un momento importante nel percorso amministrativo e politico di Decaro, che assume ora la guida delle politiche e delle iniziative regionali.

Antonio Decaro è stato proclamato presidente della Regione Puglia. La cerimonia si è tenuta oggi nell’aula magna della Corte d’Appello di Bari. Con Decaro presente il predecessore Michele Emiliano, per il passaggio di consegne. Sono entrati in aula pochi minuti prima delle 15, orario stabilito della proclamazione. Da oggi Decaro è presidente a tutti gli effetti anche se manca la parte essenziale dell’istituzione regionale, non essendo ancora stati proclamati i cinquanta consiglieri. Non è stata solo la formalizzazione del risultato elettorale di un mese fa: è stato un pomeriggio di grandi emozioni per i due presidenti che, come già avvenuto al Comune di Bari, si sono passati il testimone. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Noinotizie.it - Antonio Decaro proclamato presidente della Regione Puglia Passaggio di consegne

