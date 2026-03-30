Roberto De Zerbi si appresta a diventare il nuovo allenatore del Tottenham con un contratto di cinque anni e un salario di 12 milioni di sterline all’anno. L’accordo tra le parti è vicino alla firma, mentre si discute anche l’inserimento di una clausola relativa alla salvezza della squadra. La notizia si riferisce al passaggio di un tecnico italiano in una delle squadre di Premier League.

Roberto De Zerbi è sul punto di diventare il nuovo allenatore del Tottenham, con un accordo quinquennale e un ingaggio annuale da 12 milioni di sterline. L’intesa prevede una clausola di uscita libera in caso di retrocessione, dato che gli Spurs lottano per la salvezza nella Premier League. Il tecnico italiano, reduce dall’esperienza all’Olympique Marsiglia conclusa lo scorso febbraio, sostituirebbe Igor Tudor, esonerato dopo sole sei settimane sulla panchina londinese. Le fonti indicano che il passaggio al club inglese è imminente, confermando quanto apprezzato sia il suo stile di gioco in Premier. L’eredità calcistica e le sfide territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Zerbi al Tottenham: 12 milioni e clausola salvezza

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