No a De Zerbi i tifosi del Tottenham si ribellano al suo possibile arrivo

I tifosi del Tottenham si sono opposti all’ipotesi di ingaggiare l’allenatore italiano, attualmente senza squadra dopo aver lasciato il Marsiglia. La società sta valutando un cambio in panchina, considerando i risultati non soddisfacenti di Igor Tudor. Tra i candidati circolati, figura anche il nome di De Zerbi, che non ha un contratto attivo dopo l’esperienza in Francia.

Il Tottenham potrebbe presto cambiare allenatore, dato che i risultati di Igor Tudor non convincono. E tra i nomi segnalati alla dirigenza, c’è quello di Roberto De Zerbi, senza incarico dopo aver fatto uscire il Marsiglia dalla Champions League. Questa possibile decisione, però, non è stata vista di buon occhio dai tifosi degli Spurs, che non vorrebbero il tecnico italiano per le parole di stima rivolte a Mason Greenwood, che fu accusato di stupro (poi la denuncia fu ritirata). I tifosi del Tottenham non vogliono De Zerbi. Come riportato dal Daily Mail: I gruppi di tifosi del Tottenham hanno diffuso comunicati in cui invitano il club a non ingaggiare l’ex allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi, qualora decidesse di esonerare l’allenatore ad interim Igor Tudor. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “No a De Zerbi”, i tifosi del Tottenham si ribellano al suo possibile arrivo Articoli correlati Leggi anche: Milan, Estupinan nel mirino del Tottenham: il possibile arrivo di De Zerbi favorisce la trattativa De Zerbi al posto di Tudor, ma i tifosi del Tottenham insorgono: “Non rispecchia i valori del club”Le insistenti voci che vorrebbero Roberto De Zerbi succedere a Igor Tudor sulla panchina del Tottenham hanno scatenato la rabbia e la protesta di una... Altri aggiornamenti su No a De Zerbi i tifosi del Tottenham si... Temi più discussi: Il Tottenham già scarica De Zerbi, la clamorosa protesta dei tifosi: Fiorentina e Paratici in agguato; Trapattoni ricompare nel giorno del compleanno: foto con alcuni tifosi; Inter, si ferma Calhanoglu: tifosi in ansia, è bufera nerazzurra!. Il Tottenham già scarica De Zerbi, la clamorosa protesta dei tifosi: Fiorentina e Paratici in agguatoDe Zerbi scatena la rabbia dei tifosi degli Spurs che puntano il dito dopo le prese di posizione nette a favore dell'ex United, Mason Greenwood ... sport.virgilio.it De Zerbi al posto di Tudor, ma i tifosi del Tottenham insorgono: Non rispecchia i valori del clubLe insistenti voci che vorrebbero Roberto De Zerbi succedere a Igor Tudor sulla panchina del Tottenham hanno scatenato la rabbia e la protesta di una gran ... fanpage.it I tifosi del Tottenham contro De Zerbi Roberto De Zerbi non accetterà la panchina del Tottenham ora, al posto di Igor Tudor. Se sarà, succederà in estate, a patto che gli Spurs rimangano in Premier. Eppure venerdì sera, tre gruppi di tifosi del Tottenham ( - facebook.com facebook Lo scorso novembre, quando allenava il Marsiglia, De Zerbi aveva definito Greenwood, giocatore del club francese, un "bravo ragazzo" che "ha pagato a caro prezzo" per le accuse rivolte contro di lui. x.com