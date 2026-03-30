Tottenham De Zerbi adesso ci pensa Pronto un maxi bonus in caso di salvezza

L'ex allenatore del Marsiglia è la prima opzione per prendere il posto di Tudor sulla panchina del Tottenham. Si sta valutando un possibile accordo con un bonus consistente in caso di salvezza. La società sta definendo i dettagli del contratto con il tecnico, che al momento è senza incarico dopo le esperienze recenti. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Roberto De Zerbi adesso ci pensa. Dopo il no iniziale a prendere subito la panchina del Tottenham, libera ufficialmente da ieri dopo la separazione consensuale da Igor Tudor, il tecnico che a febbraio ha lasciato il Marsiglia sta riconsiderando la sua posizione. Gli Spurs non l'hanno mai mollato, anche quando dopo aver aperto un dialogo per la prossima stagione il suo no ad arrivare subito sembrava definitivo. E la loro insistenza ha perlomeno portato De Zerbi a riconsiderare, a prendersi del tempo per riflettere. Il Tottenham, però, ha bisogno di una risposta in tempi brevi, 24-48 ore al massimo. Il Tottenham ha aperto un dialogo con De Zerbi già a metà febbraio, quando dopo il divorzio da Thomas Frank e la scelta di Igor Tudor come traghettatore ha cominciato a lavorare sui nomi per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tottenham, De Zerbi adesso ci pensa. Pronto un maxi bonus in caso di salvezza Articoli correlati Tudor, un punto in 5 partite. E ora il Tottenham pensa a De Zerbi per salvarsiIl Tottenham starebbe valutando un’ultima, disperata idea per evitare di andare a fondo: convincere Roberto De Zerbi ad accettare la panchina. De Zerbi, non solo Tottenham: ci pensano anche tre squadre di A. Ecco le quoteLa sua esperienza a Marsiglia si è chiusa ormai da qualche mese, ma Roberto De Zerbi è già pronto a ripartire. Contenuti utili per approfondire Tottenham De Zerbi adesso ci pensa... Temi più discussi: Tudor, un punto in 5 partite. E ora il Tottenham pensa a De Zerbi per salvarsi; Tottenham, dietrofront De Zerbi: l'italiano potrebbe dire si agli inglesi; Tottenham, i tifosi scrivono al club: De Zerbi non lo vogliamo; Tottenham, De Zerbi per sostituire Tudor: ma i tifosi non lo vogliono. De Zerbi in pole per il dopo Tudor, trattative con il Tottenham(ANSA) - LONDRA, 30 MAR - Roberto De Zerbi è il principale obiettivo del Tottenham per la successione di Igor Tudor: secondo la stampa britannica, il tecnico italiano - reduce dall'esperienza al Marsi ... tuttosport.com Tottenham offerta monstre per convincere De Zerbi ad accettare subito: pronto un super bonus salvezzaIl Tottenham ha individuato in Roberto De Zerbi il candidato ideale per sostituire l'ormai ex allenatore Igor Tudor. msn.com Arriva con il Tottenham a +5 sulla zona retrocessione e agli ottavi di Champions League. Se ne va dopo 44 giorni lasciando gli Spurs a +1 sul terzultimo posto e fuori dalla Champions con tanto di disastro portieri. Si conclude così la non felicissima esperienza - facebook.com facebook Sempre più intensi i contatti fra il Tottenham e Roberto De Zerbi. L’ex Marsiglia ha dato un’importante apertura alla destinazione, dopo aver ricevuto un offerta da 5 anni di contratto. Gli Spurs attendono una risposta definitiva nelle prossime ore, prima di passa x.com