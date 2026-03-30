Athletic | De Zerbi al Tottenham diventerebbe uno degli allenatori più pagati della Premier

Il Tottenham sta cercando di ingaggiare Roberto De Zerbi come nuovo allenatore, diventando così il terzo a sedersi sulla panchina degli Spurs in questa stagione. La trattativa sta avanzando e, qualora si concretizzasse, De Zerbi sarebbe tra gli allenatori più pagati della Premier League. La decisione potrebbe influenzare la stabilità della squadra nelle prossime settimane.

Il Tottenham sta spingendo per Roberto De Zerbi, che diventerebbe il terzo allenatore degli Spurs in stagione. Dopo che Igor Tudor ha lasciato il club a poco più di 40 giorni dal suo incarico, ora il Tottenham vorrebbe affidare la panchina all’allenatore italiano ex Marsiglia. Il Tottenham spinge per De Zerbi. Come riportato da Athletic: Al tecnico italiano è stato offerto un contratto a lungo termine e un importante stipendio che lo renderebbe uno degli allenatori più pagati della Premier League. Al momento non c’è ancora un accordo tra gli Spurs e De Zerbi, ma l’ex allenatore del Brighton è emerso come la prima scelta del club per sostituire Igor Tudor, che ha lasciato gli Spurs di comune accordo ieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Athletic: “De Zerbi al Tottenham diventerebbe uno degli allenatori più pagati della Premier” Articoli correlati Leggi anche: Il ritorno di De Zerbi in Premier? Ingaggiarlo porta vantaggi ma durano poco: la sua reputazione è in calo (The Athletic) Rinnovo Spalletti-Juve, come cambia la classifica degli allenatori più pagati di Serie AIl possibile rinnovo di Luciano Spalletti potrebbe modificare in modo significativo la classifica degli allenatori più pagati della Serie A. Approfondimenti e contenuti su Athletic De Zerbi al Tottenham... Temi più discussi: De Zerbi al Tottenham? La decisione dell'allenatore; Tudor, un punto in 5 partite. E ora il Tottenham pensa a De Zerbi per salvarsi; Tottenham a rischio retrocessione, idea De Zerbi per la panchina; Non solo il Tottenham, diversi club su De Zerbi: lui ha deciso di aspettare la prossima stagione. Il modello Athletic Bilbao è in crisi? La Champions ha dato (forse) la sua sentenza, De Zerbi nel futuroHa fatto scalpore in stagione la crisi di risultati dell'Athletic Bilbao, il cui modello a chilometro zero non si discute ma che fatica ... assopoker.com De Zerbi in pole per il dopo Tudor, trattative con il Tottenham(ANSA) - LONDRA, 30 MAR - Roberto De Zerbi è il principale obiettivo del Tottenham per la successione di Igor Tudor: secondo la stampa britannica, il tecnico italiano - reduce dall'esperienza al Marsi ... msn.com Pulisic al The Athletic: "È un periodo difficile, devo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà" x.com Calcio, Serie D: la sintesi di Athletic Palermo - Reggina 1914 - facebook.com facebook