Daniela Santanchè ha un po’ di soldi in più | venduto il 26% della società di famiglia a una impresa romana di cui è azionista la modella albanese Haberi

Daniela Santanchè ha venduto il 26% della società di famiglia a un’azienda romana partecipata da una modella albanese. Con questa operazione, ha ottenuto liquidità che potrebbe essere utilizzata per affrontare i debiti relativi alla casa di sua proprietà. La proprietà era stata posta come garanzia in un procedimento di ristrutturazione volto a evitare il fallimento di diverse società del suo gruppo.

Daniele Santanchè ha nuovamente un po’ di liquidità in tasca che potrebbe aiutarla a salvare la casa dove abita che era stata data in garanzia al tribunale di Milano nel piano di ristrutturazione per evitare il fallimento della galassia di società Visibilia. Per farlo l’ex ministra del Turismo ha venduto il 26 per cento della società della sua famiglia di origine (i Garnero) incassando 450 mila euro. Santanché e La Russa con in mezzo il fratello di lei Massimo Garnero Venduta una quota della società guidata dal fratello minore, anche lui in politica con FdI. L’operazione è stata conclusa nell’autunno avanzato scorso nello studio del notaio Giovanni Giuliani di Roma. 🔗 Leggi su Open.online

Aggiornamenti e notizie su Daniela Santanchè

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"Khaby Lame ha venduto la sua società per 975 milioni di dollari"Il suo personaggio ha conquistato la simpatia di tutti con semplici smorfie e il silenzio.

Giorgia Meloni ha suggerito a Daniela Santanchè di dimettersiMeloni ha insomma detto di apprezzare la scelta di Delmastro e di Bartolozzi, nonostante di fatto sia stata imposta da lei stessa: poi ha usato lo...