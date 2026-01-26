Khaby Lame ha venduto la sua società per 975 milioni di dollari. Con il suo stile unico fatto di semplici smorfie e silenzio, ha conquistato un vasto pubblico. Questa operazione finanziaria rappresenta un importante cambio di passo nel mondo dei creator digitali, segnando un nuovo capitolo nel modo di concepire e valorizzare i contenuti online.

