Khaby Lame ha venduto la sua società per 975 milioni di dollari

26 gen 2026

Khaby Lame ha venduto la sua società per 975 milioni di dollari. Con il suo stile unico fatto di semplici smorfie e silenzio, ha conquistato un vasto pubblico. Questa operazione finanziaria rappresenta un importante cambio di passo nel mondo dei creator digitali, segnando un nuovo capitolo nel modo di concepire e valorizzare i contenuti online.

Il suo personaggio ha conquistato la simpatia di tutti con semplici smorfie e il silenzio. Ma l'operazione che lo vede coinvolto è destinata a far rumore e a terremotare tutto il mondo dei content creator. Khaby Lame, il più seguito al mondo su TikTok con 160 milioni di follower, avrebbe venduto.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari, il tiktoker sarà un personaggio creato con l'IAKhaby Lame ha venduto la sua società per 975 milioni di dollari, consentendo la creazione di un suo avatar digitale tramite intelligenza artificiale.

Khaby Lame vende quote della sua società per 975 milioni: nasce il suo gemello digitaleKhaby Lame ha annunciato la cessione del 49% della sua società a Rich Sparkle Holdings Limited, valorizzandola a 975 milioni di euro.

Cos'è il KHABY LAME MECHANISM

