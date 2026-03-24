Dopo le recenti dimissioni di un parlamentare, il presidente del Consiglio ha riferito di aver suggerito a un suo collega di lasciare il proprio incarico. L’indiscrezione è stata comunicata durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle modalità di questa proposta. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni interne al governo, con confronti pubblici tra componenti della stessa maggioranza.

Meloni ha insomma detto di apprezzare la scelta di Delmastro e di Bartolozzi, nonostante di fatto sia stata imposta da lei stessa: poi ha usato lo stesso comunicato per aggiungere, in maniera non proprio implicita, di aspettarsi anche le dimissioni di Santanchè, alludendo ai suoi molti guai giudiziari. Santanchè è una delle più importanti dirigenti di Fratelli d’Italia, il partito di Meloni. La dichiarazione di Meloni è notevole sia perché Santanché subisce da mesi pressioni per dimettersi, sia perché è la prima volta che la presidente del Consiglio dice così esplicitamente che Santanché dovrebbe dimettersi. Nel corso degli ultimi mesi,... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Giorgia Meloni ha suggerito a Daniela Santanchè di dimettersi

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