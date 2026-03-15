Una famosa attrice francese interpreta un personaggio che si confronta con relazioni familiari complicate, dove il denaro cede il passo a sentimenti negati. La storia si ispira a fatti di cronaca e si svolge in un contesto di tensioni e drammi familiari, con un personaggio che, simbolicamente, apre una porta al male attraverso una porta di servizio. La narrazione mette in scena una tragedia senza vincitori.

I sabelle Huppert interpreta qualcuno che «apre la porta al male». Porta di servizio, perché farlo entrare da quella principale sarebbe stato meno interessante. E per qualificare l’operazione usa l’aggettivo “divertente”. Venezia 2024, l’obiettivo di Isabelle Huppert: «L’importante è che i film vengano visti» X Leggi anche › Icona di stile. si diventa. Isabelle Huppert alla conquista del Festival di Venezia 2024 Nel film di Thierry Klifa, ex critico di cinema passato alla regia, è La donna più ricca del mondo (dal 16 aprile al cinema), ovvero Marianne Ferrère, ereditiera di un’incalcolabile fortuna cosmetica, figura esplicitamente ispirata a Liliane Bettencourt, alla guida dell’impero L’Oréal, morta nel 2017 e protagonista di una clamorosa vicenda che, prima ancora di essere giudiziaria, era stata amorosa-sentimentale-familiare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Relazioni familiari pericolose. Uno scandalo in cui l'amore negato ha più valore dei soldi. La mitica attrice francese si cala dentro una storia ispirata alla cronaca. Una tragedia da cui nessuno esce vincitore

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