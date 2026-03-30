D’Ambrosio da record nello stile libero | a Riccione cade il primato di Ceccon

A Riccione, un nuotatore italiano ha stabilito un nuovo record nei 200 stile libero, fermando il cronometro a 1’40”69. Con questa prestazione, l’atleta ha superato il precedente record detenuto da un nuotatore proveniente dalla stessa regione, cancellando anche il primato conquistato in occasione dei Criteria. La gara si è svolta senza interruzioni, e la prestazione è stata ufficializzata dagli organizzatori.