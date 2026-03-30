D’Ambrosio da record nello stile libero | a Riccione cade il primato di Ceccon
A Riccione, un nuotatore italiano ha stabilito un nuovo record nei 200 stile libero, fermando il cronometro a 1’40”69. Con questa prestazione, l’atleta ha superato il precedente record detenuto da un nuotatore proveniente dalla stessa regione, cancellando anche il primato conquistato in occasione dei Criteria. La gara si è svolta senza interruzioni, e la prestazione è stata ufficializzata dagli organizzatori.
Una giornata da Carlos. Ai Criteria giovanili di Riccione in vasca corta, D’Ambrosio firma il nuovo record italiano nei 200 metri stile libero in 1’40”69. Il talentuoso nuotatore originario di Valdagno (Vicenza), ma cresciuto sportivamente a Verona con la Fondazione Bentegodi, cancella l’1’41”60 siglato da Thomas Ceccon in World Cup a Toronto ad ottobre. Frantumato, invece, il primato della manifestazione, l’1’44”50 di Alessandro Miressi del 2017. Arriva anche la standing ovation del pubblico di Riccione per il neo primatista. “Miglior viatico per la nuova stagione non ci poteva essere. Qui disputerò tante gare: 50, 100 stile libero e penso anche i 100 farfalla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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