Carlos D’Ambrosio polverizza di quasi un secondo il record italiano di Ceccon nei 200 sl ai Criteria

Nella prima giornata dei Criteria, Carlos D’Ambrosio ha stabilito un nuovo record italiano nei 200 stile libero, migliorando di quasi un secondo il precedente detenuto da Ceccon. L’atleta ha completato la gara in un tempo superiore a quello record, ottenendo la migliore prestazione tra i partecipanti. La competizione si è svolta senza altri record ufficiali, ma l’attenzione si è concentrata sul risultato di D’Ambrosio.

Una prima giornata dei Criteria con il botto, quella che si è disputata oggi. Carlos D’Ambrosio ha firmato il nuovo record italiano assoluto nei 200 stile libero, nuotando in uno straordinario 1’40”69, tempo che gli consente di riprendersi il primato nazionale e di diventare il protagonista assoluto della prima giornata maschile della competizione giovanile nazionale. Un risultato di enorme valore, non solo per il crono ma anche per il significato: il giovane azzurro si riappropria del limite nazionale che gli era stato tolto lo scorso autunno da Thomas Ceccon, autore di 1’41”60 nella tappa di World Cup di Toronto. Un duello a distanza che esalta tra due dei talenti più cristallini della squadra italiana, il campione affermato e olimpico in carica, e l’elergente che tutti attendono nelle prossime tre stagioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos D’Ambrosio polverizza di quasi un secondo il record italiano di Ceccon nei 200 sl ai Criteria Tutto quello che riguarda Carlos D'Ambrosio polverizza di quasi... Nuoto, Thomas Ceccon secondo nei 100 dorso in Cina. McEvoy firma il record del mondo nei 50 sl!Si è aperta nel segno di Thomas Ceccon per i colori azzurri la cronaca della seconda giornata dei China Open di Shenzhen. Nuoto, Thomas Ceccon ancora secondo nei 100 dorso in Cina. McEvoy da record de mondo nei 50 sl!Si è aperta nel segno di Thomas Ceccon per i colori azzurri la cronaca della seconda giornata dei China Open di Shenzhen. Nuoto, Lisa Angiolini si conferma nei 50 rana nel BPER Città di Livorno. D’Ambrosio fa suoi i 200 slLa seconda giornata del trofeo “BPER Città di Livorno”, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto, si è aperto con una sessione mattutina intensa...