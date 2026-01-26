Vittoria Bianco da record | primato di categoria sui 200 stile libero per l' atleta paralimpica putignanese

Vittoria Bianco, atleta paralimpica di Putignano, ha stabilito un nuovo record di categoria nei 200 stile libero. Questa performance rappresenta un importante risultato, frutto di dedizione e determinazione. La sua esperienza testimonia come l’impegno personale possa superare ogni ostacolo, confermando il valore dello sport come strumento di crescita e inclusione.

Tesserata da gennaio con il Cus Bari, la 31enne ha dominato in 'S9' agli Interregionali svoltisi ieri a Ravenna. Il coach Capurso: "Un ottimo avvio di percorso" Sfidare i limiti imposti dalla disabilità, una bracciata alla volta. Un impegno oltre la pura passione che ha portato la nuotatrice paralimpica Vittoria Bianco a inanellare un nuovo traguardo. Insieme al suo allenatore Nicolò Capurso, l'atleta putignanese, da pochi mesi tesserata tra le file del Cus di Bari, ha stabilito ieri un nuovo record. L'occasione è stata l'Interregionale di nuoto, disputato a Ravenna, che ha visto competere nelle varie categorie sia atleti normodotati che disabili.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su vittoria bianco Assoluti di nuoto, Asia Delmonte brilla nei 50 stile libero: nuovo primato personale Durante i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta allo Stadio del Nuoto di Riccione, Asia Delmonte della Polisportiva Riccione ha ottenuto una brillante performance nei 50 stile libero, stabilendo un nuovo primato personale. Nuoto, Carlos D’Ambrosio avanza in semifinale nei 200 stile libero agli Europei in corta La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su vittoria bianco Argomenti discussi: Alberto Tomba: La cerimonia di Torino 2006 come una vittoria. Bloccai il traffico a Campiglio e spostarono la gara; Il Lione eguaglia il file di Buffalo con la nona vittoria consecutiva contro i Sabres Clean Islanders; Bianco dopo il Pescara: Vittoria importante con il peggior Monza dell’anno. Un’altra netta vittoria per le nostre ragazze dell’U16 bianco che battono nettamente 3-0 il Mareno. Brave ragazze …avanti così! #warevolleypiave #volleypiave #SognoVeneto #Foreverwhite - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.