Nadia Battocletti e Federico Riva da record a Lievin! Fabbri batte Kovacs cade un primato mondiale

Nadia Battocletti e Federico Riva hanno stabilito nuovi record a Lievin, causando grande entusiasmo tra gli appassionati di atletica. La serata francese si è conclusa con prestazioni eccezionali degli atleti italiani, che hanno superato le aspettative e battuto i loro avversari. Tra i momenti più spettacolari, la vittoria di Fabbri contro Kovacs, che ha causato la caduta di un primato mondiale. La manifestazione ha attirato molti spettatori, desiderosi di vedere le imprese degli atleti italiani in una delle ultime tappe del circuito.

Va in archivio una serata a forti tinte azzurre nel meeting francese di Lievin, penultima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Arrivano segnali molto incoraggianti per alcune stelle del movimento italiano quando manca ormai un mese al grande appuntamento dei Campionati Mondiali in sala di Torun, in programma dal 20 al 22 marzo. Nadia Battocletti, dopo aver eguagliato il record italiano dei 1500 al coperto con 4:03.59 a Madrid un paio di settimane fa, ha sfoderato un'altra prestazione di enorme spessore alla seconda uscita stagionale su pista. La regina del mezzofondo europeo, terza al traguardo con 8:26.