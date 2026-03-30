All’ospedale di Bergamo sono stati effettuati lunedì 30 marzo i primi due interventi in Italia con un nuovo elettrocatetere miniaturizzato, progettato per prevenire la morte cardiaca improvvisa. Si tratta del primo impianto al mondo di un defibrillatore così piccolo, eseguito presso il reparto di cardiologia. L’intervento ha coinvolto pazienti di età diversa e si inserisce in un progetto di innovazione tecnologica nel campo delle emergenze cardiache.

L’INTERVENTO. All’ospedale di Bergamo eseguiti nella giornata di lunedì 30 marzo i primi due interventi in Italia con il nuovo elettrocatetere miniaturizzato per prevenire la morte cardiaca improvvisa. All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono stati eseguiti i primi due interventi in Italia – tra i primi al mondo – con il più piccolo elettrocatetere transvenoso da defibrillazione oggi disponibile. Il dispositivo, autorizzato di recente in Europa, è stato impiantato su due giovani adulti ad alto rischio di aritmie. Una condizione che può causare il decesso in pochi minuti: in Europa 400mila casi l’anno. La morte cardiaca improvvisa è causata nella maggior parte dei casi da aritmie ventricolari e può portare alla morte in 5-10 minuti senza intervento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cuore, all’ospedale Papa Giovanni il primo impianto del defibrillatore più piccolo al mondo

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