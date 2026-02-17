Bimbo trapiantato con cuore danneggiato al maxiconsulto anche l’ospedale Papa Giovanni

Il bambino, gravemente malato e sottoposto a un trapianto di cuore, ha subito complicazioni che hanno richiesto un confronto tra specialisti. Mercoledì 18 febbraio, il dottor Amedeo Terzi dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo si unirà al massimo consulto che coinvolge anche il centro di Napoli, per trovare una soluzione. Il caso ha attirato l’attenzione di medici provenienti da diverse strutture, tutte pronte a valutare il miglior percorso.

L’APPELLO. Mercoledì 18 febbraio anche il dottor Amedeo Terzi dell’ospedale bergamasco parteciperà al consulto organizzato sul caso del bimbo in gravissime condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato all’ospedale partenopeo Manaldi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, al «maxiconsulto» anche l’ospedale Papa Giovanni Cuore ?bruciato? al Monaldi, la mamma del bimbo trapiantato: «Chiedo aiuto anche al Papa»La mamma del bambino trapiantato al Monaldi ha raccontato di aver vissuto un calvario dopo il presunto incidente che ha causato un grave danno al cuore del suo bambino. Cuore bruciato trapiantato al bimbo, mamma Patrizia a Domenica In: «Chiedo aiuto a tutti, anche al Papa»Patrizia, madre di un bambino trapiantato, ha raccontato a Domenica In che cosa è successo durante l’intervento: il cuore donato non ha iniziato subito a battere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: Ore disperate; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia. Napoli, possibile un cuore nuovo per il bimbo trapiantato con un organo danneggiatoA quanto si apprende le autorità sanitarie e l’équipe medica stanno verificando le condizioni cliniche del bambino e la compatibilità con il donatore ... dire.it Bimbo trapiantato, pronto un nuovo cuore per il piccolo Domenico. Il legale: «È compatibile», la mamma in ospedaleSi apre una speranza concreta per il piccolo Domenico. Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata ... leggo.it «L’amore della verità è un’infanzia perenne, fresca, deliziosa. E i misteri più alti il Signore li rivela ai fanciulli, e li tiene nascosti agli intelligenti e ai così detti sapienti del secolo.» Papa Giovanni XXIII facebook